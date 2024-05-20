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Раскрыта трансферная цель «Манчестер Сити»

20 Мая 2024 • 18:30 Комментировать

«Манчестер Сити» планирует расширить свой состав в летнее трансферное окно. Как сообщает the Telegraph, целью «горожан» является вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету. Видеть этого футболиста в своих рядах также хочет «Ньюкасл».

Камнем преткновения в потенциальном трансфере Нету может стать ценник. «Вулверхэмптон» хочет выручить за 24-летнего португальца не менее 60 миллионов фунтов (около 70 млн евро). То есть трансфер Педру может стать самым дорогостоящим в истории «волков».

В сезоне 2023/2024 Педру Нету провёл за «Вулверхэмптон» 24 матча. В них вингер записал на свой счёт 3 гола и 11 результативных передач на партнёров.

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Ньюкасл Вулверхэмптон Манчестер Сити Педру Нету трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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