«Лутон Таун» вылетел, но Баркли может остаться в АПЛ

«Лутон Таун» не смог решить задачу по сохранению прописки в Английской премьер-лиге. Впрочем, полузащитник Росс Баркли может продолжить выступления в топ-дивизионе. Как сообщает the Guardian, к подписанию Баркли близка «Астон Вилла». Ожидается, что бирмингемцам удастся подписать 30-летнего футболиста за скромную плату.

Росс Баркли уже выступал за «Астон Виллу» в 2020-2021 годах на правах аренды. На этот раз речь идёт о полноценном трансфере.

В сезоне 2023/2024 Баркли провёл 37 игр, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.