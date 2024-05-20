«Манчестер Юнайтед» хочет заработать больше 50 млн евро на трансфере Санчо

«Манчестер Юнайтед» может продать вингера Джедона Санчо в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «красные дьяволы» хотят заработать на продаже 24-летнего Санчо 50 миллионов фунтов (около 58,5 миллиона евро). Именно такую сумму клуб АПЛ требовал за Джедона от «Аль-Иттифака» прошлым летом.

В то же время на страницах Mirror сообщается о желании Санчо остаться в «Боруссии». При этом ради такого трансфера футболисту придётся пойти на серьёзное сокращение заработной платы.

В 20 матчах за «Боруссию» после зимнего трансфера на правах аренды Санчо забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.