«Манчестер Юнайтед» и «Челси» связались с представителями одного тренера

Поговаривают, что ближайшим летом «Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут пойти на смену главных тренеров. Слухи давно говорят о том, что Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино рискуют потерять работу.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже связались с представителями Кирана Маккенны. «Красные дьяволы» и «пенсионеры» наводят справки на случай принятия решения о смене тренера.

Киран Маккенна в настоящий момент тренирует «Ипсвич». По итогам сезона команда вернулась в Премьер-лигу, заняв второе место в Чемпионшипе.