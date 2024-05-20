«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером игрока сборной Франции

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Согласно информации CaughtOffside, «красные дьяволы» ведут переговоры о переходе в клуб полузащитника Адриена Рабио.

Действующий контракт Рабио с «Ювентусом» рассчитан до конца июня, то есть подписать 29-летнего француза ближайшим летом можно будет бесплатно как свободного агента. Слухи уже давно связывали Адриена с возможным переездом на «Олд Траффорд».

В сезоне 2023/2024 Адриен Рабио провёл 34 официальных матча, в которых записал на свой счёт пять голов и три результативных паса на партнёров.