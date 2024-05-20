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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игроки «Манчестер Юнайтед» будут зарабатывать на 25% меньше

20 Мая 2024 • 15:29 Комментировать
Брайтон
0:2
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» разочаровал армию своих болельщиков. Команда Эрика тен Хага заняла лишь восьмое место в завершившемся чемпионате Англии. «Красные дьяволы» попадут в еврокубки только в случае победы над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая.

Как сообщает the Sun, непопадание в Лигу чемпионов привело к тому, что зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» снизились на 25%.

Отметим, что в эпоху Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» ранее ни разу не финишировал так низко. До нынешнего сезона худшим результатом в АПЛ для «красных дьяволов» было седьмое место в сезоне 2013/2014.

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Евро-Футбол.Ру,
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