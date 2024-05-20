Сессеньон покинет «Тоттенхэм» летом

Полузащитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист имеет варианты продолжения карьеры в разных лигах, однако сам он намерен остаться в АПЛ.

В текущем сезоне Сессеньон провёл за «Тоттенхэм» лишь одну игру, в которой отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 13 миллионов евро.

Отметим, что нынешний сезон «Тоттенхэм» завершил на пятом месте в турнирной таблице, отстав от первой четвёрки на два очка.