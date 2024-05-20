«Ньюкасл» готов заплатить больше 15 млн евро за игрока «Арсенала»

Голкипер Аарон Ремсдейл по ходу сезона 2023/2024 потерял место в основе «Арсенала», проиграв конкуренцию Давиду Райе. В летнее трансферное окно 26-летний Ремсдейл может сменить клубную прописку. Как сообщает на своих страницах издание The Telegraph, «Ньюкасл» готов заплатить за вратаря 15 миллионов фунтов (около 17,5 миллиона евро).

В нынешнем сезоне Ремсдейл провёл за «Арсенал» в разных соревнованиях 11 официальных матчей, в которых пропустил 12 голов. В лондонский клуб Аарон перешёл летом 2021 года из «Шеффилд Юнайтед». «Канониры» тогда заплатили 28 миллионов евро.