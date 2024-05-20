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Бывший игрок «Зенита» обратился к Клоппу

20 Мая 2024 • 13:38 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Деян Ловрен обратился к Юргену Клоппу, под руководством которого ранее играл за «Ливерпуль». Как известно, в воскресенье Клопп провёл последний матч у руля мерсисайдской команды.

«Вы показали мне, как вставать, когда тебя все бьют. Вы показали мне, как верить в себя, когда в тебя никто не верит. Вы показали мне, как быть мужчиной в трудные времена. Вы показали мне, как уважать и любить друг друга в моменты раздумий. Вы тот, кто был рядом в самый худший момент моей жизни. Вы выслушивали меня и рассказывали кое-что, что я никогда не забуду. Спасибо, босс», - написал Ловрен в социальных сетях.

Напомним, что в воскресенье «Ливерпуль» обыграл на своём поле «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Команда Юргена Клоппа заняла третье место в чемпионате Англии.

Ранее Клопп говорил о намерении взять перерыв в своей тренерской карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
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