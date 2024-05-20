Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена

Эрик тен Хаг может покинуть «Манчестер Юнайтед» после финала Кубка Англии, в котором команда 25 мая сыграет против «Манчестер Сити». Нидерландец может перейти в «Баварию» или вернуться в «Аякс» - в этих клубах считают, что тен Хаг покинет «МЮ» даже при завоевании трофея на «Уэмбли». Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Саймона Маллока.

В то же время отмечается, что тен Хага в «Манчестер Юнайтед» может заменить либо Томас Тухель, либо Грэм Поттер. Решение владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф примет после кубкового финала.

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