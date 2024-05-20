«Ювентус» нацелился на известного тренера

«Ювентус» недавно объявил об увольнении Массимилиано Аллегри с поста главного тренера. Теперь туринский клуб работает над поиском нового рулевого для команды. Как сообщает The Independent, «старая синьора» нацелилась на Роберто де Дзерби.

В воскресенье де Дзерби провёл последний матч на тренерском мостике «Брайтона» - команда проиграла «Манчестер Юнайтед» на своём поле со счётом 0:2. Слухи связывали итальянца со многими топ-клубами, включая «Барселону» и «Ливерпуль».

Отметим, что «Ювентус» в понедельник вечером проведёт гостевой матч Серии А против «Болоньи». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.