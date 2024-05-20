Селюк высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об уходе немецкого специалиста Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля».
«Жаль, что такой специалист покидает «Ливерпуль». Очень хороший тренер. Я уверен, что Клопп пойдет в не менее авторитетный клуб», - передает слова агента Legalbet.
Напомним, что Клопп занимал пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста мерсисайдская команда выиграла Лигу чемпионов УЕФА и Английскую премьер-лигу.
Новым наставником «красных» будет назначен нидерландский специалист Арне Слот.
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