Бывший тренер «Реала» возглавит лондонскую команду

Испанский тренер Хулен Лопетеги в ближайшее время может занять пост наставника лондонского «Вест Хэма». Об этом сообщает Sky Sports.
Стороны провели переговоры и договорились о сотрудничестве. Официально о назначении Лопетеги на пост главного тренера «молотобойцев» будет объявлено до конца текущей недели. У руля команды он сменит Дэвида Мойеса, который руководил коллективом с 2019 года.
Последним клубом Лопетеги был «Вулверхэмптон». До этого он поработал в мадридском «Реале», «Севилье» и сборной Испании.
По итогам сезона «Вест Хэм» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
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