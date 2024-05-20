Бывший тренер «Реала» возглавит лондонскую команду

Испанский тренер Хулен Лопетеги в ближайшее время может занять пост наставника лондонского «Вест Хэма». Об этом сообщает Sky Sports.

Стороны провели переговоры и договорились о сотрудничестве. Официально о назначении Лопетеги на пост главного тренера «молотобойцев» будет объявлено до конца текущей недели. У руля команды он сменит Дэвида Мойеса, который руководил коллективом с 2019 года.

Последним клубом Лопетеги был «Вулверхэмптон». До этого он поработал в мадридском «Реале», «Севилье» и сборной Испании.

По итогам сезона «Вест Хэм» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.