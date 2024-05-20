Игрок «Арсенала» Салиба установил рекорд АПЛ

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба стал автором рекорда Английской премьер-лиги. Французский футболист сыграл во всех 38 матчах сезона, не пропустив ни одной минуты. Суммарное количество проведенного времени на поле составило 3420 минут.

Ранее такой же результат показал экс-футболист «канониров» Ли Диксон. Но это произошло в сезоне-1989/1990, за два года до основания АПЛ.

В 38 матчах чемпионата Англии 23-летний француз забил два гола, сделал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки. По итогам сезона «Арсенал» финишировал на втором месте, проиграв первое место «Манчестер Сити».