«Барселона» может заменить Хави тренером из АПЛ - названо имя

Каталонская «Барселона» может уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды. В связи с этим руководство подыскивает нового наставника.
Согласно сведениям Todofichajes, «сине-гранатовые» в последнее время проявляют активный интерес к итальянскому специалисту Роберто де Дзерби, который покидает «Брайтон». Не исключено, что каталонцы предложат трудовое соглашение тренеру.
Напомним, что де Дзерби занимает пост главного тренера «Брайтона» с сентября 2022 года.
«Барселона» в этом сезоне осталась без трофеев. В чемпионате Испании подопечные Хави финишировали на второй строчке.
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