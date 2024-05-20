«Барселона» может заменить Хави тренером из АПЛ - названо имя

Каталонская «Барселона» может уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды. В связи с этим руководство подыскивает нового наставника.

Согласно сведениям Todofichajes, «сине-гранатовые» в последнее время проявляют активный интерес к итальянскому специалисту Роберто де Дзерби, который покидает «Брайтон». Не исключено, что каталонцы предложат трудовое соглашение тренеру.

Напомним, что де Дзерби занимает пост главного тренера «Брайтона» с сентября 2022 года.

«Барселона» в этом сезоне осталась без трофеев. В чемпионате Испании подопечные Хави финишировали на второй строчке.

«Барселона» нашла известного тренера на замену Хави