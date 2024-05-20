Алькантара, покинувший «Ливерпуль», ведёт переговоры с испанским клубом

Известный испанский полузащитник Тьяго Алькантара покинул «Ливерпуль» в статусе свободного агента. Как стало известно журналистам Todofichajes, у игрока есть вариант трудоустройства в Ла Лиге.

Главным претендентом на футболиста считается севильский «Бетис». Стороны ведут продвинутые переговоры. Сам Алькантара готов продолжить карьеру в испанском чемпионате.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел всего одну встречу. 33-летний хавбек известен в Испании по выступлениям за каталонскую «Барселону». Цвета «сине-гранатовых» он защищал с 2008 по 2013 год.