Де Дзерби рассказал, где хочет работать

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал о возможном трудоустройстве в другом клубе.
«Ни один клуб ничего мне не предлагал. В данный момент у меня нет никаких предложений. Надеюсь, что еще поработаю в АПЛ. Не знаю, в каком клубе, но для меня большая честь трудиться здесь», - передает слова специалиста BBC.
Ранее появилась информация, что итальянский специалист покинет «Брайтон» по завершении нынешнего сезона. В прессе сообщалось об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии» и «Милана».
Де Дзерби занимает пост главного тренера «чаек» с сентября 2022 года.
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