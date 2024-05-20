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Де Дзерби рассказал, где хочет работать

20 Мая 2024 • 09:40 Комментировать

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал о возможном трудоустройстве в другом клубе.

«Ни один клуб ничего мне не предлагал. В данный момент у меня нет никаких предложений. Надеюсь, что еще поработаю в АПЛ. Не знаю, в каком клубе, но для меня большая честь трудиться здесь», - передает слова специалиста BBC.

Ранее появилась информация, что итальянский специалист покинет «Брайтон» по завершении нынешнего сезона. В прессе сообщалось об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии» и «Милана».

Де Дзерби занимает пост главного тренера «чаек» с сентября 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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