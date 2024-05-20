Родри рассказал, в чём разница между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

Один из ведущих футболистов «Манчестер Сити» Родри высказался о конкуренции с лондонским «Арсеналом» в завершившемся розыгрыше АПЛ. «Горожане» стали чемпионами, опередив «канониров» на два очка.

«Арсенал» провел отличный сезон, но разница между нами была в менталитете. Когда они приехали на матч с нами, им не нужна была победа. Их вполне устраивала ничья», - передает слова испанского полузащитника журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 91 очко. «Арсенал» с 89 баллами финишировал на второй строчке. Топ-3 замкнул «Ливерпуль».