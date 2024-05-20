«Ливерпуль» может купить игрока «Байера» за 60 млн евро

Защитник Одилон Коссуну, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», может сменить Германию на туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты Caughtoffside.

По информации источника, в подписании 23-летнего африканца заинтересован «Ливерпуль». Сумма потенциального трансфера может составить порядка 60 миллионов евро. Мерсисайдцы являются главными претендентами на игрока.

Одилон защищает цвета леверкузенского коллектива с лета 2021 года. В общей сложности он принял участие в 101 поединке, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.