Силва трогательно попрощался с «Челси»

Бразильский защитник Тьяго Силва попрощался с лондонским «Челси». 39-летний футболист покидает английский клуб.

«Мечтаю увидеть, как мои дети будут играть за «Челси». Большое спасибо клубу и болельщикам. Я люблю вас всех», - приводятся слова опытного защитника в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Силва продолжит карьеру в бразильском клубе «Флуминенсе».

В сезоне-2023/2024 защитник поучаствовал в 38 поединках за «пенсионеров», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.