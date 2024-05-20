Фоден установил голевой рекорд «Манчестер Сити»

В рамках 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле уверенно победил лондонский «Вест Хэм» со счетом 3:1. «Горожане» благодаря этому успеху выиграли АПЛ четвертый раз подряд.

Двумя забитыми мячами во вчерашней встрече отметился полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. В сезоне-2023/2024 Фил забил шесть мячей из-за пределов штрафной, что является рекордным показателем для игроков «горожан» за всю историю. Об этом рапортует Squawka.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 50 поединках команды из Манчестера. На счету 23-летнего полузащитника 26 забитых мячей и 11 результативных передач.

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