Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»

«Буду скучать по Юргену. Клопп был важной частью моей жизни. Он помог мне выйти на новый уровень. Мы очень сильно уважаем друг друга. У меня есть ощущение, что Юрген еще вернется», - сказал испанский специалист в общении с журналистами.