Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе немецкого специалиста Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
«Буду скучать по Юргену. Клопп был важной частью моей жизни. Он помог мне выйти на новый уровень. Мы очень сильно уважаем друг друга. У меня есть ощущение, что Юрген еще вернется», - сказал испанский специалист в общении с журналистами.
Напомним, что Клопп занимал пост наставника «Ливерпуля» с осени 2015 года. Под его руководством мерсисайдская команда стала чемпионом АПЛ и выиграла Лигу чемпионов УЕФА. Новым главным тренером «красных» станет нидерландец Арне Слот.
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