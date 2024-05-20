Грилиш поделился эмоциями от чемпионства «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о чемпионстве своей команды в Английской премьер-лиге.

«Мы стали творцами истории. Это невероятное чувство. Многие называют наш чемпионат самой сильной лигой, поэтому четыре чемпионства подряд – это фантастическое достижение. Каждая победа в АПЛ доставляет мне потрясающие ощущения», - передает слова футболиста Sky Sports.

«Манчестер» стал первой командой в истории, которой удалось выиграть Премьер-лигу четыре раза подряд. На втором месте финишировал лондонский «Арсенал», а тройку призеров замкнул «Ливерпуль».