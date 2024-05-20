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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдегор прокомментировал финиш «Арсенала» в АПЛ

20 Мая 2024 • 07:27 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал финиш своей команды на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Команда сильно изменилась с момента моего перехода. Думаю, теперь многие верят в нас. «Арсенал» был близок к титулу, ближе, чем в прошлом сезоне. Нам нужно качественно использовать перерыв и вернуться еще сильнее. Мы хотим выиграть все», - передает слова норвежского полузащитника портал Goal.com.

«Канониры» финишировали на втором месте в чемпионате страны, набрав 89 баллов. Подопечные Микеля Артеты отстали от «Манчестер Сити» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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