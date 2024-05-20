Эдегор прокомментировал финиш «Арсенала» в АПЛ

«Команда сильно изменилась с момента моего перехода. Думаю, теперь многие верят в нас. «Арсенал» был близок к титулу, ближе, чем в прошлом сезоне. Нам нужно качественно использовать перерыв и вернуться еще сильнее. Мы хотим выиграть все», - передает слова норвежского полузащитника портал Goal.com.