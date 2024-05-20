Де Брёйне высказался о чемпионстве «Манчестер Сити»

«Невероятные ощущения, как и в первый раз. Мы много работали ради этого успеха. В этом сезоне была тяжелая конкуренция с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Мы рады сделать что-то историческое, это потрясающе. Для меня это особенный титул, ведь год был для меня непростым», - передает слова бельгийского полузащитника BBC.