Почеттино: «Челси» прекрасно завершил сезон»

В рамках 38-го тура лондонский «Челси» отпраздновал победу над «Борнмутом» со счетом 2:1. После завершения встречи главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами.
«Мы прекрасно завершили сезон. Старт был для нас неудачным. Я очень доволен тем, как команда играла последние несколько месяцев. Мы показали, что можем сражаться за высокие задачи. В следующем сезоне «Челси» хочет занять более высокое место», - передает слова аргентинского тренера BBC.
После 38 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 63 балла. Подопечные Почеттино финишировали на шестом месте в турнирной таблице.
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