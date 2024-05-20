Почеттино: «Челси» прекрасно завершил сезон»

«Мы прекрасно завершили сезон. Старт был для нас неудачным. Я очень доволен тем, как команда играла последние несколько месяцев. Мы показали, что можем сражаться за высокие задачи. В следующем сезоне «Челси» хочет занять более высокое место», - передает слова аргентинского тренера BBC.