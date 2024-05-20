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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Челси» прекрасно завершил сезон»

20 Мая 2024 • 06:59 Комментировать

В рамках 38-го тура лондонский «Челси» отпраздновал победу над «Борнмутом» со счетом 2:1. После завершения встречи главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами.

«Мы прекрасно завершили сезон. Старт был для нас неудачным. Я очень доволен тем, как команда играла последние несколько месяцев. Мы показали, что можем сражаться за высокие задачи. В следующем сезоне «Челси» хочет занять более высокое место», - передает слова аргентинского тренера BBC.

После 38 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 63 балла. Подопечные Почеттино финишировали на шестом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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