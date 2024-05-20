Артета высказался о проигранной чемпионской гонке в АПЛ

«Мы приложили все свои усилия, однако этого не хватило. Команда очень старалась. Мне грустно, ведь хотелось выиграть титул и порадовать наших болельщиков. Но теперь мы стали еще ближе к золоту. Продолжим работать, нам нужно выйти на новый уровень, чтобы добиться своей цели», - передает слова испанского специалиста BBC.