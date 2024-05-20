Клопп: «У «Ливерпуля» не было лучшего тренера и команды»

«Люди говорят, что я недостаточно тратил. Однако это путь клуба. Мы не тратим очень много денег. Побеждают зачастую те, у кого больше денег и лучший тренер. У «Ливерпуля» не было лучшего тренера и команды, но мы все равно играли в отличный футбол. Я люблю это», - передает слова Юргена инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.