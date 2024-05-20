Клопп: «У «Ливерпуля» не было лучшего тренера и команды»

Немецкий тренер Юрген Клопп высказался о своей работе в «Ливерпуле». Специалист накануне провел последний матч у руля мерсисайдского коллектива.
«Люди говорят, что я недостаточно тратил. Однако это путь клуба. Мы не тратим очень много денег. Побеждают зачастую те, у кого больше денег и лучший тренер. У «Ливерпуля» не было лучшего тренера и команды, но мы все равно играли в отличный футбол. Я люблю это», - передает слова Юргена инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Добавим, что в последнем сезоне АПЛ под руководством Клоппа «красные» финишировали на третьем месте, набрав 82 балла.
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