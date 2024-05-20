​Хаверц установил рекорд для немецких игроков в АПЛ

В последнем туре английского чемпионата «Арсенал» вырвал победу у «Эвертона», хотя это и не помогло взять чемпионский титул - слишком сильно сыграл «Манчестер Сити». Победный мяч записал на свой счёт немецкий нападающий Кай Хаверц, для которого это был уже тринадцатый гол в сезоне.

Как оказалось, Хаверц установил рекорд результативности для немецких игроков в случае 20 команд и 38 матчей за сезон - никто из немцев не забивал больше него.

Напомним, что ранее Хаверц успел поиграть и в составе другого лондонского клуба - «Челси». Именно он принёс «пенсионерам» победу в финале Лиги чемпионов в 2021 году.