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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» – гегемон, «Реал» – безбашенный, «Бавария» – тухлая

20 Мая 2024 • 09:30 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм

У Мбаппе остаётся последний шанс

Завершились чемпионаты Англии, Германии и Франции. В Лиге 1 «ПСЖ» выиграл у «Меца». Мбаппе не попал в заявку. Килиан – лучший бомбардир турнира с 27 голами. И он ещё может сыграть за «ПСЖ» – в финале Кубка с «Лионом». «Монако», уже знавший, что возьмёт серебро, разгромил «Нант». Бронзовые медали достались «Бресту». Кузяев отыграл почти весь матч против «Марселя» – «Гавр» проиграл, но сохранил прописку напрямую. В стыки по правилу гостевого гола попал «Мец», а «Лорьян» присоединился к «Клермону» и сразу вылетает в Лигу 2.

Клопп и де Дзерби машут ручкой

В АПЛ чуда не случилось – «Арсенал» опять чемпионом не стал. «Канониры» дожали «Эвертон» в сложном матче, однако они зависели от «Манчестер Сити». Хоть команда Гвардиолы и пропустила гол через себя от Кудуса, она выиграла у «Вест Хэма» 3:1. Это четвёртое подряд чемпионство «Сити». Клопп попрощался с «Ливерпулем» победой над «Вулверхэмптоном», де Дзерби покидает «Брайтон» на фоне поражения от «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» финишировали восьмыми, но ещё могут заскочить в Лигу Европы. «Кристал Пэлас» неслабо разделался с немотивированной «Астон Виллой» – 5:0. Лучший бомбардир Премьер-лиги – Холанн (27 голов).

Байер не даёт покоя «Баварии»

Леверкузенский «Байер» довершил дело до конца – не проиграл ни одного матча в чемпионате Германии. Это новый рекорд Бундеслиги. Камбэк «фармацевтам» не понадобился – они победили «Аугсбург» без приключений. А вот «Бавария» вкусила горечь третьего места. Расслабилась она во втором тайме, и «Хоффенхайм» превратил промежуточные 1:2 в итоговые 4:2. В ворота «Баварии» забивали Байер и трижды Крамарич. Лучший бомбардир турнира Кейн (36 голов) травмирован и не играл. «Штутгарт» спокойно сделал свою работу – разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию». И занял второе место. Тухлый внутренний сезон «Баварии». Следующий будет без Тухеля.

«Жирона» всё-таки уступает грандам

Град голов устроили мадридский «Реал» с «Вильярреалом». Дубль Гюлера – это ничего ещё. Сорлот вообще бахнул покером – и обогнал в гонке бомбардиров Довбика. К перерыву счёт был 1:4 – «Реал» громил соперника. Но «подлодка» всплыла – 4:4. «Барселона» с дублем Педри уделала «Райо Вальекано» – второе место теперь от неё никуда не денется. Ну а «Жирона» обеспечила себе третье место, победив «Валенсию». Мадридский «Атлетико» умудрился встрять дома «Осасуне» 1:4. «Реал Сосьедад» победил «Бетис» и пробился в Лигу Европы. Захарян вышел на замену на 81-й минуте.

Миранчук заслуживает похвалы

Миланский «Интер» для приличия отыгрался в конце матча с «Лацио». А то проиграл бы дома. «Милан» вот проиграл «Торино», но на выезде. «Аталанта» гарантировала себе путёвку в Лигу чемпионов выигрышем у «Лечче». Алексей Миранчук сделал ассист с углового, а всего выполнил девять ключевых передач. И отыграл от звонка до звонка. Лукаку вытащил для «Ромы» победу над «Дженоа». «Болонья» с «Ювентусом» схлестнутся в понедельник в битве за третье место. Паоло Монтеро теперь временно руководит «старой синьорой» после увольнения Макса Аллегри.

Кирилл Иванцов

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Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Алексей Миранчук Далер Кузяев Арсен Захарян ещё теги

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