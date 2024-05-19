Артета поздравил «Манчестер Сити» с чемпионским титулом

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской борьбе в завершившемся розыгрыше АПЛ.

«Хочу поздравить «Манчестер Сити». С декабря «горожане» показывали потрясающие результаты. Мы очень старались выиграть, но наших усилий оказалось недостаточно», — цитирует Артету BBC.

По итогам 38 туров «Манчестер Сити» финишировал на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, сумев набрать 91 очко. «Арсенал» завершил сезон на второй строчке, отстав от лидера на два балла. Замкнул тройку «Ливерпуль» (82).

Отметим, что «Манчестер Сити» вместе с Хосепом Гвардиолой стал чемпионом в четвертый раз подряд.