«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в АПЛ за всю историю

«Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмой позиции в чемпионате Англии. Если команда Эрика тен Хага на следующих выходных не выиграет Кубок страны, то останется без билета в еврокубки на следующий сезон.

Если брать эпоху Премьер-лиги, которая началась в 1992 году, то «Манчестер Юнайтед» никогда не финишировал так низко. Худшим результатом «красных дьяволов» до этого сезона было седьмое место в сезоне 2013/2014. Тот сезон был первым после эры сэра Алекса Фергюсона.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Манчестер Сити». Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в субботу, 25 мая.

«Манчестер Юнайтед» ещё может попасть в еврокубки – известно одно условие