Гвардиола: Я ближе к уходу, чем к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в стане «горожан».

«Буду ли я продлевать контракт? Сейчас я ближе к уходу, а не к продлению контракта. Я сказал руководству, что пока остаюсь, а дальше будем разговаривать», — приводит слова Гвардиолы Diario AS.

Напомним, испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне «горожане» в четвертый раз подряд стали чемпионами Англии, опередив лондонский «Арсенал» на два зачетных балла.

Действующий трудовой договор 53-летнего Гвардиолы с клубом рассчитан до середины 2025 года.