Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: Я ближе к уходу, чем к продлению контракта с «Манчестер Сити»

19 Мая 2024 • 23:19 Комментировать (3)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в стане «горожан».

«Буду ли я продлевать контракт? Сейчас я ближе к уходу, а не к продлению контракта. Я сказал руководству, что пока остаюсь, а дальше будем разговаривать», — приводит слова Гвардиолы Diario AS.

Напомним, испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне «горожане» в четвертый раз подряд стали чемпионами Англии, опередив лондонский «Арсенал» на два зачетных балла.

Действующий трудовой договор 53-летнего Гвардиолы с клубом рассчитан до середины 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
типафутбольныйаналитик
19 Мая 2024 в 23:55
ПСЖ?
Bartimeus
19 Мая 2024 в 23:36
Сериа А ждет. Только бы не в Юве. В Милан было бы интересно.
Манчестерский Иппатий
19 Мая 2024 в 23:30
Неужели где-то есть более тепленькое местечко? Здесь арабские судейки помогают команде шейхов..
В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук» В «Спартаке» приняли решение по вратарю Лунёву
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Астон Вилла Астон Вилла
5
0
2.10 3.70 3.10
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
3
1
1.08 10.00 20.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
2
4
3.25 3.70 2.04
Видео
Окончен
Челси Челси
Борнмут Борнмут
2
1
1.45 5.20 5.40
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Фулхэм Фулхэм
2
4
2.65 3.85 2.31
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
2
1
1.16 7.60 14.00
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
2
2.75 3.45 2.40
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
0
1.15 8.00 13.00
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
3
7.60 6.40 1.28
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
2
2.03 4.00 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
19 Мая
23:29 · Англия. Премьер-лига
Артета поздравил «Манчестер Сити» с чемпионским титулом 1
23:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в АПЛ за всю историю
23:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Я ближе к уходу, чем к продлению контракта с «Манчестер Сити» 3
23:03 · Англия. Премьер-лига
Клопп обратился к фанатам «Ливерпуля» на прощание 2
22:54 · Англия. Премьер-лига
Холанн – лучший бомбардир АПЛ второй год подряд
22:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити»
21:14 · Англия. Премьер-лига
Клопп скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля»
21:04 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» подразнили «Арсенал» 1
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке 5
20:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выиграл 17 трофеев с «Манчестер Сити» 2
20:21 · Англия. Премьер-лига
Какие команды АПЛ вышли в еврокубки
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ещё может попасть в еврокубки – известно одно условие
20:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил исторический рекорд 2
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» забил 4 мяча «Брентфорду» и опередил «МЮ»
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обыграл «Эвертон» в последнем матче сезона, но этого не хватило для чемпионства
Все новости
Рекомендуем