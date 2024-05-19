Клопп обратился к фанатам «Ливерпуля» на прощание

Юрген Клопп в воскресенье провёл последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». После победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) немецкий специалист обратился к болельщикам на «Энфилде».

«Я удивлён. Думал, что уже разваливаюсь на части, но это не так. Я так рад за вас всех, за атмосферу, за игру, за то, что я стал частью этой семьи, за то, как мы отмечаем этот день. Большое вам спасибо!

Спасибо, что проигнорировали мою просьбу не петь песню обо мне в течение шести недель. Спасибо. Это не похоже на конец. Это похоже на начало. Сегодня я видел игру команды, в которой полно таланта, молодости, творчества и желания. Это то, что вам нужно.

Люди говорят, что я превратил команду из сомневающейся в себе в ту, которая верит в себя. Но это неправда. Это сделали вы. Клуб переживает отличное время. У нас замечательный стадион, тренировочный центр и вы – суперсила мирового футбола.

Я видел, что многие заплакали, я тоже будут плакать сегодня вечером, потому что буду скучать по людям. Но перемены – это хорошо. Всё будет хорошо, потому что основы заложены на 100%» - сказал Клопп.

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