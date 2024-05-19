Холанн – лучший бомбардир АПЛ второй год подряд

Чемпионат Англии завершился. Титул Премьер-лиги четвёртый год подряд выиграл «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. Стоит отметить, что лучшим бомбардиром АПЛ стал нападающий «горожан» Эрлинг Холанн. Норвежец наколотил 27 голов.

Второе место в бомбардирской гонке занял Коул Палмер из «Челси», забивший 22 гола. Тройку замкнул Александр Исак из «Ньюкасла» с 22 голами.

Отметим, что Холанн стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги второй год подряд. Правда, в прошлом сезоне норвежец забил гораздо больше – 36 голов.

Добавим, что лучшим ассистентом чемпионата Англии стал Олли Уоткинс из «Астон Виллы». Он 13 раз ассистировал партнёрам.

«Манчестер Сити» установил исторический рекорд

Гвардиола выиграл 17 трофеев с «Манчестер Сити»