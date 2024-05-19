Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после оформления чемпионства. «Горожане» стали первой командой, которой удалось выиграть титул четыре года подряд.

«Арсенал» вывел нас на новый уровень. Раньше это делал «Ливерпуль», а в последние два года – «Арсенал». Этот сезон был невероятным. Мы поняли их посыл и знаем, что они будут рядом с нами на протяжении долгих лет. У них молодой и талантливый тренер, и они послали нам сигнал, что в ближайшие годы с ними нужно быть осторожными.

Если бы кто-то мне сказал, когда я сюда приехал, что я выиграю шесть чемпионств, я бы сказал, что он сумасшедший. В чём секрет? Я не знаю. Много работать. Я не говорю, что я плохой тренер, но у меня невероятная поддержка клуба. У нас невероятная трудовая этика, каждый отдел очень важен», - сказал Гвардиола Sky Sports.

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