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Клопп скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля»

19 Мая 2024 • 21:14 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вулверхэмптон

В воскресенье Юрген Клопп провёл последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». Мерсисайдская команда обыграла на своём поле «Вулверхэмптон» со счётом 2:0 благодаря голам Макаллистера и Куанса. После игры Клопп взял микрофон и выступил перед фанатами. Немец даже скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля» - Арне Слота.

Клопп использовал мотив одной известной песни и добавил туда имя и фамилию своего преемника.

«Арне Слот! Ла-ла-ла-ла-ла. Арне Слот! Ла-ла-ла-ла-ла», - напел Клопп, и его поддержали фанаты на «Энфилде».

Отметим, что Слот переходит в «Ливерпуль» из «Фейеноорда».

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Ливерпуль Юрген Клопп Арне Слот ещё теги

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