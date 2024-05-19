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Фанаты «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» подразнили «Арсенал»

19 Мая 2024 • 21:04 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм

«Манчестер Сити» в последнем туре Премьер-лиги обыграл на своём поле «Вест Хэм» со счётом 3:1 и стал чемпионом Англии. После финального свистка на футбольное поле выскочили фанаты «горожан», вдохновлённые четвёртым подряд чемпионством. В социальных сетях появилось видео, на котором слышно, как фанаты скандируют фразу: «Арсенал», вы смотрите?» Утверждается, что скандирование поддержали и поклонники «Вест Хэма».

Таким образом, фанаты «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» подразнили «Арсенал», которому не удалось стать чемпионом Англии – «канониры» набрали на два очка меньше, чем «горожане».

«Манчестер Сити» установил исторический рекорд

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