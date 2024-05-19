«Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы стал чемпионом Англии в сезоне-2023/24.

Для «горожан» победа в Английской премьер-лиге стала седьмой. «Манчестер Сити» по этому показателю сравнялся с вечным соперником из того же города «Юнайтед».

«Красные дьяволы» в последний раз побеждали в АПЛ в сезоне-2012/13.

Для «Манчестер Сити» победа в чемпионате Англии в сезоне-2023/24 стало четвёртым подряд. Команда установила уникальное достижение для команд лиги в XXI веке.

«Манчестер Сити» установил исторический рекорд