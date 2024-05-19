Гвардиола выиграл 17 трофеев с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» четвёртый год подряд стал чемпионом Англии. Для Хосепа Гвардиолы это уже 16-й трофей в качестве главного тренера «горожан». Список достижений испанского тренера в «Манчестер Сити» выглядит так:

Чемпион Англии (6 раз), обладатель Кубка Англии (2 раза), обладатель Кубка лиги (4 раза), обладатель Суперкубка Англии (2 раза), победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с начала сезона 2016/2017. Действующий контракт испанского специалиста рассчитан до середины 2025 года.