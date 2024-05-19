Какие команды АПЛ вышли в еврокубки

Чемпионат Англии сезона 2023/2024 завершился. Четвёртый год подряд титул выиграл «Манчестер Сити», за счёт чего клуб вошёл в историю. Отметим и то, какие команды получили путёвки в еврокубки.

В Лигу чемпионов от Англии квалифицировались «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Билет в Лигу Европы получил «Тоттенхэм». Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, то «красные дьяволы» тоже отправятся в Лигу Европы, а «Челси», финишировавший шестым, получит билет в Лигу конференций. Если же Кубок выиграет «Манчестер Сити», то путёвка в Лигу Европы перейдёт «Челси», а в Лигу конференций отправится седьмой «Ньюкасл».

«Манчестер Сити» установил исторический рекорд