«Манчестер Юнайтед» ещё может попасть в еврокубки – известно одно условие

По итогам последнего тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» не удалось подняться в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага обыграла «Брайтон» на выезде со счётом 2:0, но всё-таки осталась на восьмой позиции.

«Манчестер Юнайтед» выступит в следующем еврокубковом сезоне только при одном условии – при условии выигрыша Кубка Англии. В субботу, 25 мая, «красные дьяволы» сразятся за трофей с соседями из «Манчестер Сити».

Если «Манчестер Юнайтед» сможет выиграть Кубок Англии, то получит путёвку в Лигу Европы. В противном случае в следующем сезоне «красные дьяволы» будут играть только во внутренних турнирах.