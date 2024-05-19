«Манчестер Сити» установил исторический рекорд

Сенсации не случилось – «Манчестер Сити» в последнем туре Премьер-лиги обыграл на своём поле «Вест Хэм» со счётом 3:1 и стал чемпионом Англии. Для «горожан» это четвёртый чемпионский титул подряд. Ранее в истории английского футбола никому не удавалось стать чемпионом четыре года кряду. Словом, команда Хосепа Гвардиолы вошла в историю.

Отметим, что до самого последнего тура конкурентом «Манчестер Сити» был «Арсенал». Лондонцы заняли второе место, набрав на два очка меньше, чем «горожане» (91 против 89).

«Манчестер Сити» в сезоне 2023/2024 осталось провести один матч – 25 мая команда Гвардиолы сразится с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.