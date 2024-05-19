«Ньюкасл» забил 4 мяча «Брентфорду» и опередил «МЮ»

В последнем туре Премьер-лиги «Ньюкасл» гостил у немотивированного «Брентфорда». Айвен Тони отличился уже на третьей минуте, но его гол отменили - вне игры. А вот Харви Барнс забил головой по правилам. Александер Исак реализовал свой момент, но и здесь был офсайд. Под конец тайма Джейкоб Мёрфи был точен на добивании, а спустя две минуты он ассистировал Исаку - 0:3.

Интрига вернулась сразу после перерыва с голевой попыткой Витали Янельта. Йоан Висса отличился дальним выстрелом - 2:3. Но вскоре Льюис Холл заработал пенальти, а Бруно Гимараэс его реализовал - 2:4.

«Ньюкасл» финишировал на седьмом месте, соперник - 16-й.