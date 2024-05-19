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«Ньюкасл» забил 4 мяча «Брентфорду» и опередил «МЮ»

19 Мая 2024 • 20:04 Комментировать
Брентфорд
2:4
Ньюкасл
окончен

В последнем туре Премьер-лиги «Ньюкасл» гостил у немотивированного «Брентфорда». Айвен Тони отличился уже на третьей минуте, но его гол отменили - вне игры. А вот Харви Барнс забил головой по правилам. Александер Исак реализовал свой момент, но и здесь был офсайд. Под конец тайма Джейкоб Мёрфи был точен на добивании, а спустя две минуты он ассистировал Исаку - 0:3.

Интрига вернулась сразу после перерыва с голевой попыткой Витали Янельта. Йоан Висса отличился дальним выстрелом - 2:3. Но вскоре Льюис Холл заработал пенальти, а Бруно Гимараэс его реализовал - 2:4.

«Ньюкасл» финишировал на седьмом месте, соперник - 16-й.

Протокол игры  
Брентфорд2:4Ньюкасл
  21'Барнс Харви (0:1)
  36'Мёрфи Джейкоб (0:2)
  38'Исак Александр (0:3)
(1:3) Янельт Витали48'  
(2:3) Висса Йоан70'  
  77'Гимараэс Бруно (2:4)
Флеккен МаркРасмуссен Мадс 64' (Годдос Саман ( 64') Йоргенсен Матиас ЗанкаПиннок ИтанРегилон Серхио 74' (Мопе Нил ( 74'  90') Йенсен Матиас  45' 63' (Дамсгор Миккель ( 63') Норгор КристианЯнельт Витали 74' (Шаде Кевин ( 74') Мбеумо БрайанТони Айвен  44'Висса Йоан  51' 84' (Ярмолюк Егор ( 84')
Запасные: Льюис-Поттер КинКонак Юнус ЭмреТревитт РайанВальдимарссон Хакон-Рабн
Поуп Ник  90'Крафт Эмиль  66'Шёр Фабиан 90' (Дамметт Пол ( 90') Бёрн Дэн  53'Холл ЛьюисЛонгстафф ШонГимараэс БруноЖоэлинтон  28' 81' (Триппьер Киран ( 81') Мёрфи Джейкоб 68' (Альмирон Мигель ( 68') Исак Александр 81' (Уилсон Каллум ( 81') Барнс Харви 68' (Андерсон Эллиот ( 68')
Запасные: Мерфи АлексУайт ДжоРитчи МэттДубравка Мартин
19 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Ньюкасл Брентфорд

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