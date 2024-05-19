«Ньюкасл» забил 4 мяча «Брентфорду» и опередил «МЮ»

В последнем туре Премьер-лиги «Ньюкасл» гостил у немотивированного «Брентфорда». Айвен Тони отличился уже на третьей минуте, но его гол отменили - вне игры. А вот Харви Барнс забил головой по правилам. Александер Исак реализовал свой момент, но и здесь был офсайд. Под конец тайма Джейкоб Мёрфи был точен на добивании, а спустя две минуты он ассистировал Исаку - 0:3.
Интрига вернулась сразу после перерыва с голевой попыткой Витали Янельта. Йоан Висса отличился дальним выстрелом - 2:3. Но вскоре Льюис Холл заработал пенальти, а Бруно Гимараэс его реализовал - 2:4.
«Ньюкасл» финишировал на седьмом месте, соперник - 16-й.
Протокол игры
|21'Барнс Харви (0:1)
|36'Мёрфи Джейкоб (0:2)
|38'Исак Александр (0:3)
|(1:3) Янельт Витали48'
|(2:3) Висса Йоан70'
|77'Гимараэс Бруно (2:4)
Флеккен Марк•Расмуссен Мадс64' (Годдос Саман (64') •Йоргенсен Матиас Занка•Пиннок Итан•Регилон Серхио74' (Мопе Нил (74') • 90'Йенсен Матиас 45'63' (Дамсгор Миккель (63') •Норгор Кристиан•Янельт Витали74' (Шаде Кевин (74') •Мбеумо Брайан•Тони Айвен• 44'Висса Йоан 51'84' (Ярмолюк Егор (84')
Поуп Ник• 90'Крафт Эмиль• 66'Шёр Фабиан90' (Дамметт Пол (90') •Бёрн Дэн• 53'Холл Льюис•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Жоэлинтон 28'81' (Триппьер Киран (81') •Мёрфи Джейкоб68' (Альмирон Мигель (68') •Исак Александр81' (Уилсон Каллум (81') •Барнс Харви68' (Андерсон Эллиот (68')
Запасные: Мерфи Алекс•Уайт Джо•Ритчи Мэтт•Дубравка Мартин
19 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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