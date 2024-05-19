«Арсенал» обыграл «Эвертон» в последнем матче сезона, но этого не хватило для чемпионства

19 мая лондонский «Арсенал» принимал у себя дома «Эвертон» в рамках матча 38-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась победой команды Микеля Артеты со счетом 2:1.

Автором первого забитого мяча в игре стал полузащитник «ирисок» Идрисса Гуэйе, который отличился на 40-й минуте. При этом стоит сказать, что в ходе первого тайма «Эвертон» мог дважды пропустить после опасных ударов Деклана Райса и Габриэла Мартинелли. Отметим, что за несколько минут до взятия ворот все тот же Гуэйе угодил в штангу.

«Арсенал» смог отыграться спустя три минуты после пропущенного гола. Точный удар записал на свой счёт Такэхиро Томиясу. Во втором тайме свои моменты были у Хаверца, который пробил в штангу, и у Троссара, угодившего с линии вратарской в защитника. Победный гол был забит «Арсеналом» на 90-й минуте благодаря усилиям Жезуса, который отобрал мяч на чужой половине поля и покатил на Эдегора, а тот не стал жадничать и позволил забить Хаверцу.

«Арсенал» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице, набрав 89 очков. «Эвертон» расположился на 15-й позиции, заработав 40 баллов.