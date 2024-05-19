«Кристал Пэлас» уничтожил «Астон Виллу» в заключительном туре АПЛ

В воскресенье, 19 мая, «Кристал Пэлас» встречался на своём поле с «Астон Виллой» в рамках 38-го тура чемпионата Англии.

Игра завершилась крупным гостевым поражением команды Унаи Эмери со счетом 0:5. Потрясающий матч выдал форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, оформивший хет-трик. Кроме того, он записал на свой счёт один ассист.

Первый мяч «орлы» забили уже на девятой минуте, когда Матета отправил мяч в сетку ударом с левой ноги. Свой второй мяч нападающий забил на 39-й минуте, а третий — на 63-й минуте. Стоит сказать, что между вторым и третьим голами Матеты свой мяч забил Эберечи Эзе, отметившийся на 54-й минуте. Последний гол в данном поединке записал в свой актив все тот же Эзе, который поразил сетку ворот соперника на 70-й минуте.

«Астон Вилла» завершила сезон на четвертой строчке в АПЛ, добыв в 38 матчах 68 очков. «Кристал Пэлас» расположился на десятом месте, набрав 49 баллов.