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«Кристал Пэлас» уничтожил «Астон Виллу» в заключительном туре АПЛ

19 Мая 2024 • 20:03 Комментировать
Кристал Пэлас
5:0
Астон Вилла
окончен

В воскресенье, 19 мая, «Кристал Пэлас» встречался на своём поле с «Астон Виллой» в рамках 38-го тура чемпионата Англии.

Игра завершилась крупным гостевым поражением команды Унаи Эмери со счетом 0:5. Потрясающий матч выдал форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, оформивший хет-трик. Кроме того, он записал на свой счёт один ассист.

Первый мяч «орлы» забили уже на девятой минуте, когда Матета отправил мяч в сетку ударом с левой ноги. Свой второй мяч нападающий забил на 39-й минуте, а третий — на 63-й минуте. Стоит сказать, что между вторым и третьим голами Матеты свой мяч забил Эберечи Эзе, отметившийся на 54-й минуте. Последний гол в данном поединке записал в свой актив все тот же Эзе, который поразил сетку ворот соперника на 70-й минуте.

«Астон Вилла» завершила сезон на четвертой строчке в АПЛ, добыв в 38 матчах 68 очков. «Кристал Пэлас» расположился на десятом месте, набрав 49 баллов.

Протокол игры  
Кристал Пэлас5:0Астон Вилла
(1:0) Матета Жан-Филипп9'  
(2:0) Матета Жан-Филипп39'  
(3:0) Эзе Эберечи54'  
(4:0) Матета Жан-Филипп63'  
(5:0) Эзе Эберечи70'  
Хендерсон ДинКлайн НатаниэльАндерсен Йоаким  24' 88' (Айю Джордан ( 88') Ричардс КрисМуньос ДаниэльМитчелл ТайрикУортон Адам 88' (Томкинс Джеймс ( 88') Гехи Марк 76' (Хефферсон Лерма ( 76') Олисе МайклЭзе Эберечи 88' (Ридевальд Жайро ( 88') Матета Жан-Филипп 76' (Эдуар Одсонн ( 76')
Запасные: Шлупп ДжеффриМэттьюз РемиОзо ДэвидУорд Джоэл
Ольсен РобинКонса ЭзриКарлос Диего СантосЛенгле Клеман  90'Динь Люка  58'Диаби Мусса 87' (Хейден Кейн ( 87') Соарес Дуглас  73'Чамберс Калум 69' (Келлиман Омари ( 69') Макгинн Джон  18' 87' (Манро Финли ( 87') Дуран ДжонУоткинс Олли 69' (Ироэгбунам Тим ( 69')
Запасные: Госи ДжоЯнг КаданLander EmeryТоррес Пау II
19 мая. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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