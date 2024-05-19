«Лутон Таун» вылетел в Чемпионшип по итогам матча с «Фулхэмом»

«Лутон Таун» должен был как минимум громить «Фулхэм» с неприличным для футбола счётом, чтобы иметь шансы остаться в Премьер-лиге. На 43-й минуте Адама Траоре дальним ударом забил - 0:1. Карлтон Моррис с пенальти восстановил паритет, но еще до перерыва Рауль Хименес сделал счет 1:2. Он же снова был на высоте сразу после перерыва, дубль после удара головой. Алфи Доти блестяще со штрафного вложил мяч в сетку - 2:3. Гарри Уилсон издали сотряс перекладину. Вскоре удача ему улыбнулась, и похожая попытка стала голевой - 2:4.

«Фулхэм» занял 13-е место, соперник же вылетел в Чемпионшип.