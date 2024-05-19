«Лутон Таун» вылетел в Чемпионшип по итогам матча с «Фулхэмом»

«Лутон Таун» должен был как минимум громить «Фулхэм» с неприличным для футбола счётом, чтобы иметь шансы остаться в Премьер-лиге. На 43-й минуте Адама Траоре дальним ударом забил - 0:1. Карлтон Моррис с пенальти восстановил паритет, но еще до перерыва Рауль Хименес сделал счет 1:2. Он же снова был на высоте сразу после перерыва, дубль после удара головой. Алфи Доти блестяще со штрафного вложил мяч в сетку - 2:3. Гарри Уилсон издали сотряс перекладину. Вскоре удача ему улыбнулась, и похожая попытка стала голевой - 2:4.
«Фулхэм» занял 13-е место, соперник же вылетел в Чемпионшип.
Протокол игры
|43'Траоре Адама (0:1)
|45'Хименес Рауль (1:2)
|(1:1) Моррис Карлтон45'
|49'Хименес Рауль (1:3)
|(2:3) Доти Алфи55'
|68'Уилсон Гарри (2:4)
Камински Томас76' (Ши Джеймс (76') •Хасиока Даики•Менги Теден17' (Джонсон Джо (17') • 75'Ошо Гэбриэл•Огбене Чидози76' (Таунсенд Андрос (76') •Доти Алфи• 59'Самби Локонга Альберт-Мбойо• 34'Кларк Джордан 48'70' (Раддок Пелли (70') •Моррис Карлтон• 73'Чон Тахит•Адебайо Элайджа76' (Вудроу Коули (76')
Запасные: Крул Тим•Писолд Аксель•Оньединма Фред•Берри Люк
Лено Бернд•Тете Кенни•Рим Тим•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони 55'79' (Балло-Туре Фоде (79') •Рид Харрисон 22'75' (Кэрни Том (75') • 88'Пальинья Жоау90' (Родриго Мунис (90') •Уилсон Гарри•Айуоби Алекс•Траоре Адама 73'78' (Рид Бобби (78') •Хименес Рауль90' (Кастань Тимоти (90')
Запасные: Родак Марек•Броя Армандо•Виллиан Боргес•Перейра Андреас
19 мая. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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