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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал

19 Мая 2024 • 20:02 Комментировать (3)
Арсенал
2:1
Эвертон
окончен

«Арсеналу» для чемпионства необходимо было обыгрывать «Эвертон». По ходу матча «канониры» проигрывали, но боролись до последнего и в концовке матча вырвали победу. Правда, для чемпионства этого не хватило.

Протокол игры  
Арсенал2:1Эвертон
  40'Гуэйе Идрисса (0:1)
(1:1) Томиясу Такэхиро43'  
(2:1) Хаверц Кай89'  
Райя ДавидУайт Бен 69' (Смит-Роу Эмиль ( 69') Салиба ВильямГабриэль дос Сантос 59' (Зинченко Александр ( 59') Томиясу ТакэхироЭдегор МартинПарти Томас  39' 69' (Тимбер Юрриен ( 69'  73') Райс Деклан  69'Мартинелли ГабриэлХаверц Кай  83'Троссар Леандро 78' (Жезус Габриэль ( 78')
Запасные: Виейра ФабиуНкетиа ЭддиКивёр ЯкубЖоржиньо IIРемсдейл Аарон
Пикфорд Джордан  84'Коулмэн ШеймусТарковски Джеймс  50'Брэнтуэйт ДжерредЯнг ЭшлиГарнер ДжеймсОнана АмадуГуэйе ИдриссаМакнил ДуайтДукуре Абдулай  54' 90' (Гомеш Бету ( 90') Калверт-Льюин Доминик 75' (Чермити Юссеф ( 75')
Запасные: Креллин УильямКин МайклУоррингтон ЛьюисГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин ЛьюисХант Маккензи
19 мая. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

В воскресенье завершился сезон в Английской премьер-лиге. На чемпионский титул перед заключительными играми претендовали «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Канониры» дома принимали «Эвертон». Чтобы стать чемпионами, лондонцам надо было обязательно побеждать и надеяться, что в пероральной встрече «Манчестер Сити» выиграть не сможет. «Эвертон» в свою очередь уже ни за что не боролся и определял лишь, удержит ли пятнадцатое место или откатиться на шестнадцатое.

«Арсенал» с первых минут пошёл вперёд и быстро мог открыть счёт. Уже на пятой минуте после навеса Томиясу головой с угла вратарской наносил удар, но в створ не попал. На одиннадцатой минуте мяч отскочил в центр штрафной к Райсу, который бил без помех, но получилось несильно, и Пикфорд спокойно забрал футбольный снаряд намертво. Затем Хаверц от лицевой скидывал, попал в Коулмена, от которого пошла срезка в створ, но голкипер «ирисок» сумел среагировать. Затем Мартинелли справа ворвался в штрафную и пробил, но Пикфорд вновь выручил команду, приняв на себя и добивание южноамериканца.

После стартового натиска «Арсенал» сбавил обороты и перестал создавать острые моменты у ворот соперника, хотя полностью владел преимуществом. По истечении получаса игры ливерпульцы едва не открыли счёт. Калверт-Льюин слева вошёл в штрафную и пробил в ближний угол, но попал в штангу. Мяч отскочил к форварду, но повторный удар оказался неточным.

За пять минут до перерыва «Эвертон» заработал право на штрафной недалеко от ворот, и после удара Гуэйе мяч попал в голову Райса, изменил направление, не оставив Райе шансов на спасение. Таким образом, «Арсенал» оказался в статусе догоняющего в матче, в котором не имел права терять очки.

Пропущенный мяч разбудил «канониров», и счёт быстро стал равным. Эдегор получил мяч справа, от лицевой сделал пас назад в центр, откуда Томиясу без сопротивления пробил в цель. «Арсенал» пытался прибавить, чтобы забить ещё до перерыва, но всё же команду ушли на отдых при равном результате.

В начале второго тайма после навеса справа Хаверц выиграл борьбу в воздухе, но пробил неточно. Однако после этого никакого продолжения от лондонцев не последовало. Подходы «канониров» к воротам «Эвертона» были совсем не опасными. «Ириски» по истечении часа едва не забили ещё, но после обводящего удара Калверт-Льюина на месте оказался Райа. После этого лондонцы встрепенулись, и после навеса Мартинелли слева Хаверц бил головой, но попал в штангу.

За двадцать минут до конца «Арсенал» не забил каким-то чудом. Троссар от лицевой слева прострелил в центр на Эдегора, который принял мяч, подстроился и расстреливал ворота, но Пикфорд сумел парировать. Затем уже партнеры вратаря накрыли добивание. За семь минут до конца после навеса слева Смит-Роу бил слета с угла вратарской, но угодил в перекладину. Затем Жезус бил из пределов штрафной, но Брэнтуэйт подставил голову и выручил.

За минуту до конца основного времени «Арсенал» всё же забил. «Эвертон» обрезался на своей половине поля, Жезус перехватил мяч и вывел Эдегора на свидание с Пикфордом. Удар у норвежца не получился, зато получилось покатить мяч левее, и Хаверц с близкого расстояния пробил в цель.

«Арсенал» победил, но в параллельной игре выиграл и «Манчестер Сити». Таким образом, «канониры» стали лишь вторыми. Теперь же обе команды уходят в отпуск с мыслями о том, чего получится добиться в следующем сезоне.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон

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Комментарии (3) Все комментарии
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snk6565
19 Мая 2024 в 20:20
Лузерам - лузерово...ехидничать в полный рост не буду...эдакая прилизаная, симпатичненькая командочка...но с душком...посмотришь на их тренеришку и сразу все понятно)))...а если серьезно, то проблема ржавой пушки в том, что они не могут выиграть ни одного реально важного матча...а в остальных можно красиво играть, много забивать...а результат будет под стать сегодняшнему
CERG
19 Мая 2024 в 20:29
Для этого нужны деньги, а их уже лет 20, чуть меньше, как нет)
Хотя показывает практика развалиться можно даже с деньгами, что мы видели на примере с Юнайтед))..
snk6565
19 Мая 2024 в 20:36
Последние несколько лет трансферные траты МЮ и Арсенала ± одинаковые, посмотри статистику...так что тут ты не совсем прав
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