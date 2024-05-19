«Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал

«Арсеналу» для чемпионства необходимо было обыгрывать «Эвертон». По ходу матча «канониры» проигрывали, но боролись до последнего и в концовке матча вырвали победу. Правда, для чемпионства этого не хватило.

В воскресенье завершился сезон в Английской премьер-лиге. На чемпионский титул перед заключительными играми претендовали «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Канониры» дома принимали «Эвертон». Чтобы стать чемпионами, лондонцам надо было обязательно побеждать и надеяться, что в пероральной встрече «Манчестер Сити» выиграть не сможет. «Эвертон» в свою очередь уже ни за что не боролся и определял лишь, удержит ли пятнадцатое место или откатиться на шестнадцатое.

«Арсенал» с первых минут пошёл вперёд и быстро мог открыть счёт. Уже на пятой минуте после навеса Томиясу головой с угла вратарской наносил удар, но в створ не попал. На одиннадцатой минуте мяч отскочил в центр штрафной к Райсу, который бил без помех, но получилось несильно, и Пикфорд спокойно забрал футбольный снаряд намертво. Затем Хаверц от лицевой скидывал, попал в Коулмена, от которого пошла срезка в створ, но голкипер «ирисок» сумел среагировать. Затем Мартинелли справа ворвался в штрафную и пробил, но Пикфорд вновь выручил команду, приняв на себя и добивание южноамериканца.

После стартового натиска «Арсенал» сбавил обороты и перестал создавать острые моменты у ворот соперника, хотя полностью владел преимуществом. По истечении получаса игры ливерпульцы едва не открыли счёт. Калверт-Льюин слева вошёл в штрафную и пробил в ближний угол, но попал в штангу. Мяч отскочил к форварду, но повторный удар оказался неточным.

За пять минут до перерыва «Эвертон» заработал право на штрафной недалеко от ворот, и после удара Гуэйе мяч попал в голову Райса, изменил направление, не оставив Райе шансов на спасение. Таким образом, «Арсенал» оказался в статусе догоняющего в матче, в котором не имел права терять очки.

Пропущенный мяч разбудил «канониров», и счёт быстро стал равным. Эдегор получил мяч справа, от лицевой сделал пас назад в центр, откуда Томиясу без сопротивления пробил в цель. «Арсенал» пытался прибавить, чтобы забить ещё до перерыва, но всё же команду ушли на отдых при равном результате.

В начале второго тайма после навеса справа Хаверц выиграл борьбу в воздухе, но пробил неточно. Однако после этого никакого продолжения от лондонцев не последовало. Подходы «канониров» к воротам «Эвертона» были совсем не опасными. «Ириски» по истечении часа едва не забили ещё, но после обводящего удара Калверт-Льюина на месте оказался Райа. После этого лондонцы встрепенулись, и после навеса Мартинелли слева Хаверц бил головой, но попал в штангу.

За двадцать минут до конца «Арсенал» не забил каким-то чудом. Троссар от лицевой слева прострелил в центр на Эдегора, который принял мяч, подстроился и расстреливал ворота, но Пикфорд сумел парировать. Затем уже партнеры вратаря накрыли добивание. За семь минут до конца после навеса слева Смит-Роу бил слета с угла вратарской, но угодил в перекладину. Затем Жезус бил из пределов штрафной, но Брэнтуэйт подставил голову и выручил.

За минуту до конца основного времени «Арсенал» всё же забил. «Эвертон» обрезался на своей половине поля, Жезус перехватил мяч и вывел Эдегора на свидание с Пикфордом. Удар у норвежца не получился, зато получилось покатить мяч левее, и Хаверц с близкого расстояния пробил в цель.

«Арсенал» победил, но в параллельной игре выиграл и «Манчестер Сити». Таким образом, «канониры» стали лишь вторыми. Теперь же обе команды уходят в отпуск с мыслями о том, чего получится добиться в следующем сезоне.