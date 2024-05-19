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Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии

19 Мая 2024 • 20:01 Комментировать (6)
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм
окончен

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 38-го тура АПЛ состоялся 19 мая на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити3:1Вест Хэм
(1:0) Фоден Фил2'  
(2:0) Фоден Фил18'  
  42'Кудус Мохаммед (2:1)
(3:1) Родри Эрнандес59'  
Ортега ШтефанУокер КайлДиаш РубенАканджи Мануэль 71' (Аке Натан ( 71') Гвардиол ЙошкоРодри ЭрнандесСилва БернардуФоден Фил 90' (Ковачич Матео ( 90') Де Брёйне КевинДоку ЖеремиХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоГрилиш ДжекБобб ОскарАльварес ХулианЛуис Матеус IIСтоунс ДжонКарсон Скотт
Ареола АльфонсМавропанос КонстантиносЗума КуртКрессуэлл АаронЦоуфал ВладимирУорд-Праус ДжеймсСоучек ТомашЭмерсон Палмиери 71' (Альварес Эдсон ( 71'  76') Кудус МохаммедАнтонио Майкл 81' (Эрти Джордж ( 81') Пакета Лукас 86' (Ингс Дэнни ( 86')
Запасные: Джонсон БенОгбонна АнджелоКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаКейси Кэлан
19 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Всё зависело от «Манчестер Сити» в последнем туре чемпионата Англии. Преимущество над «Арсеналом» в два балла позволяло уверенно выходить на поле домашнего стадиона, в соперниках «Вест Хэм» Дэвида Мойеса. Соперник колючий, но не самый сложный. Бить по «молотобойцам» Хосеп Гвардиола отправил Холанна, Де Брёйне, Родри, Бернарду Силву, Фодена и Доку. Только в воротах травмированного Эдерсона заменил Штефан Ортега, в остальном потерь у «горожан» не было.

И если у вас были вопросы по чемпиону, то «Манчестер Сити» снял из просто моментально. На второй минуте Фил Фоден получает мяч от Бернарду Силвы и с дуги штрафной площади крутит точно в «девятку» - 1:0. На десятой минуте Кевин Де Брёйне со штрафного бьёт под перекладину – Ареоля спасает. В следующей атаке Доку разрывает фланг и палит из-под Соучека, французский голкипер снова тянет в акробатическом прыжке.

Потом бьёт Родри из периметра штрафной площади, потом снова Жереми Доку после сольного прохода. Всё тащит Альфонс Ареоля. И завершает давление Фоден. Наконец-то Доку решил прострелить после соло, а вторым темпом Фил наказывает ударом из центра штрафной площади – 2:0. И это шла только 18-я минута. Собственно, шквал атак «Сити» и не собирался останавливаться. Теперь уже без пяти минут чемпионы просто втаптывали «Вест Хэм» в газон.

Фоден заходил на хет-трик плотным ударом метров с 20 – Ареоля с трудом парировал кулаками. Кевин Де Брёйне с линии штрафной площади палил наверняка, отправляя точно в «девятку», но французский голкипер разразился великолепным сейвом. А что «Вест Хэм», спросите вы? Двадцать процентов владения мячом и первый удар в сторону ворот «Сити» на 38-й минуте. Кстати, Кудус довольно опасно пальнул с угла вратарской, но Ортега без нервов парировал и показал, что ситуацию контролировал.

Уверенность голкипера Кудус разбил через три минуты. Подача от угла поля, суматоха, неудачный вынос Гвардиола и Мохаммед мяч подрабатывает, а потом сумасшедшим ударом через себя возвращает интригу – 2:1. Невероятная красота залетела! Но продержался скользкий счёт недолго. На исходе часа игрового времени Бернарду Силва получил пас от Де Брёйне и тут же скатил назад под линию штрафной площади, откуда Родри мощным ударом отправил мяч в правую «шестёрку» - 3:1. На этом всё, матч по сути закончился.

«Манчестер Сити» стал играть куда осторожнее, и хозяевам удалось засушить игру. Были опасные удары Фодена и Де Брёйне, но Ареоля оба раза перевёл мяч на угловой. Был даже гол Томаша Соучека, отменённый из-за игры рукой, но на итоговый результат это никак не повлияло. Не было у гостей ни сил, ни времени для возрождения интриги.

Победил «Манчестер Сити» и снова оставил с носом «Арсенал». Юбилейное десятое чемпионство выиграли «горожане», поздравляем!

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм

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Комментарии (6) Все комментарии
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Zed2891
19 Мая 2024 в 20:34
Короли однозначно. Можно утверждать, что лысый шарлатан физрук, но четыре чемпионства подряд в Англии это сильно.
И опять накатил на воротник басконскому "рекордсмену".
Надо Ротете дать ещё полмиллиарда и продолжать "доверять процессу".
NOBODY
19 Мая 2024 в 20:31
опять помоечное чемпионство...
Антидыня
19 Мая 2024 в 20:25
Молодцы. Заслуженно!
Alex1972
19 Мая 2024 в 20:22
Заслужили.. 👍👏🎆
cabo verde
19 Мая 2024 в 20:16
некий бедуин кудус выделялся у молотобойцев
пойдет на повышение
а так уверенно, без интриги
ингерман
19 Мая 2024 в 20:14
ай малацы робяты.. пепка- красава! йо-хо-хо! )))
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