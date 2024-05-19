«Шеффилд Юнайтед» не выстоял против «Тоттенхэма» и пропустил 104 мяча за сезон

«Тоттенхэм» в матче заключительного, 38 тура Английской премьер-лиги гостил у абсолютного аутсайдера сезона в лице «Шеффилд Юнайтед». Шпоры увезли домой в Лондон разгромную победу – 3:0.

Долго первого гола ждать не пришлось – на 14-й минуте счёт открыл Деян Кулушевски, замкнувший передачу от Сона Хын Мина не без помощи рикошета от штанги – 1:0.

Второй гол «Тоттенхэм» оформил уже только на 59-й минуте. Бреннан Джонсон увидел открытого Педро Порро в штрафной оппонентов и оформил пас на практически от лицевой. Педро оставалось грамотно распорядиться таким подарком, что он и сделал – 2:0.

Третий гол «шпор» вновь за Кулушевски – Деян воспользовался рикошетом и после передачи от Мэддисона расстрелял голкипера «клинков», который был близок к тому, чтобы удар парировать.

В итоге «Тоттенхэм» сохраняет своё пятое место и с 66 очками завершает сезон.

«Шеффилд Юнайтед», уже давно смирившийся с понижением в Чемпионшип, не смог смягчить свой вылет и покидает лигу с 20-м местом, 16 очками и, внимание, 104 пропущенными голами.